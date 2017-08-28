К концу недели в Россию вернется лето

Неделя начнется с прохлады и дождей, но первые осенние выходные будут теплыми, рассказала " Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина

Если не считать Сибири, то холоднее всего будет на северо-западе. В Ленинградской, Псковской и Новгородской областях ночи уже совсем холодные — температура не будет подниматься выше плюс 3 градусов, днем — 12-17. В Коми чуть теплее — от 16 до 21 градуса.

Не слишком будет радовать природа на этой неделе Вологодскую область, куда придут холодный порывистый северный ветер и дожди. Днем воздух будет прогреваться максимум до +16 градусов. В Ненецком округе днем +12…+17 градусов. Такая же температура и в Архангельской области.

На Кольском полуострове днем максимум +10 градусов, а ночью — до минус двух. Зато тепло радует центральное Черноземье. Днем в Липецкой области — 20-25 градусов, а в Воронежской — до +31.

Лето на Северном Кавказе, в Адыгее. В Сочи небольшой дождь, днем — 24-29 градусов, местами — до 35 градусов. Вода в районе Сочи прогрелась до 28 градусов. В Крыму температура воды в Черном море — 26 градусов. А воздух в Крыму будет прогреваться в начале недели до 32 градусов. А вот 30 августа температура там понизится до 26 градусов. Юг тоже начинает ощущать на себе дыхание осени.

На Урале начнутся дожди, но в начале недели еще относительно жарко — днем до +28 градусов. В Башкирии тоже летняя погода — там +25 градусов. В Западной Сибири — на юге Тюменской области — днем 22-27 градусов. Но каждый день сохраняется вероятность дождей. В Омской области днем 25-30 градусов. Новосибирская, Томская, Кемеровская области и Алтайский край будут с сухой погодой и дневными температурами в пределах 16-21 градусов. Местами — до 27 градусов.

На севере Западной Сибири прохладнее: в Ханты-Мансийском округе — 18-23 градуса. В Ямало-Ненецком округе — 17-22 градуса. Восточная Сибирь уже в зоне холода. В Красноярском крае по ночам заморозки до минус двух градусов. В Эвенкии — до минус трех. Правда, днем воздух будет прогреваться до 14-16 градусов. На Таймыре днем 10-15 градусов, на Арктическом побережье ночью до минус 5, а днем от 8 до 12 градусов.

В Иркутской области погода неустойчивая — днем 11-16 градусов. Ночью в низинах заморозки до минус 5. В Бурятии днем 13-18 градусов, ночью заморозки до минус 5.

На Дальнем Востоке все еще держится комфортная погода. В Хабаровском крае днем 21 -26, в Приморском крае — 20-25 градусов. Дожди покинут Сахалин, там днем 15-20 градусов. На Курилах — 15-20 градусов. На Камчатке в пределах 14-19 градусов.

В Якутии разная погода: на северо-западе с мокрым снегом по ночам. На западе Якутии днем 10-15 градусов. В северных районах — до 8 градусов, а в восточных районах — 15-20. В Магаданскую область придут дожди из Якутии, днем будет 17-22 градусов.

Положительная аномалия сохраняется на Чукотке — там днем 14-19 градусов. Так тепло в конце августа на Чукотке бывает не часто.