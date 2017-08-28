Приказ МВД Ставрополья возмутил полицейских

Главное управление МВД РФ по Ставропольскому краю издало приказ «О дополнительных мерах по повышению уровня боевой готовности и укреплению служебной дисциплины». Этим документом ставропольским полицейским запрещается ходить в бары по выходным, а также выезжать в праздничные дни за пределы районов, в которых они служат. Полицейских приказ возмутил, и они направили жалобу в Генпрокуратуру

Между тем, как сообщили РИА Новости в ГУМВД, приказ направлен на усиление воспитательной работы и не предполагает дополнительных обязанностей. «Приказ направлен в первую очередь на повышение уровня боевой готовности личного состава в целях обеспечения антитеррористической защищенности», — сказали в управлении. Там напомнили события нынешней весны, когда пришлось ликвидировать последствия паводка в регионе, и подчеркнули важность того, чтобы личный состав был готов «к оперативному сбору и выполнению задач в условиях чрезвычайной ситуации».

Вместе с тем в главке добавили, что с учетом рекомендаций МВД России в приказ будут внесены корректировки.