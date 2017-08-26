Исследование опровергло главный миф о сексе

Портал Voucher Codes Pro провел опрос, результаты которого свидетельствуют о том, что женщины нуждаются в сексе гораздо больше мужчин.



В исследовании приняли участие 2383 британцев, которые состоят в долгосрочных отношениях.



На недостаток секса пожаловались только 40% мужчин. При этом, согласно результатам опроса, секса не хватает 60% женщин. Таким образом исследование опровергает распространенное заблуждение, что представители сильного пола нуждаются в сексе больше женщин.



По данным опроса, 34% респондентов недовольны тем, что их секс однообразный. Еще 32% считают, что их партнер ленивый в постели. 20% признались, что их предпочтения значительно отличаются от сексуальных предпочтений их партнера.