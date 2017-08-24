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McDonald's изменит содержание антибиотиков в курятине
McDonald’s сократит содержание антибиотиков в курином мясе во всех своих ресторанах по всему миру. Данная программа будет выполнена в несколько этапов. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Первыми странами в программе по уменьшению использования антибиотиков в курятине станут Канада, Япония, Южная Корея и Бразалия. К 2019 году использование антибиотика колистин будет прекращено в птицеводстве и в Европе, после чего программу расширят на Австралию и Россию. Полный отказ McDonald’s от антибиотиков в курином мясе произойдёт к январю 2027 года.
В пресс-службе корпорации отметили, что одновременно с этим ведётся работа над уменьшением содержания антибиотиков в говядине, свинине, куриных яйцах и молочной продукции. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) называет используемые для откармливания бойлеров антибиотики «высокоприоритетными антимикробными средствами, имеющими критическое значение» (HPCIA). Ежедневно рестораны McDonald’s в 100 странах мира посещают свыше 70 миллионов посетителей.
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