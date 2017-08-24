McDonald's изменит содержание антибиотиков в курятине

McDonald’s сократит содержание антибиотиков в курином мясе во всех своих ресторанах по всему миру. Данная программа будет выполнена в несколько этапов. Об этом сообщили в пресс-службе компании.



Первыми странами в программе по уменьшению использования антибиотиков в курятине станут Канада, Япония, Южная Корея и Бразалия. К 2019 году использование антибиотика колистин будет прекращено в птицеводстве и в Европе, после чего программу расширят на Австралию и Россию. Полный отказ McDonald’s от антибиотиков в курином мясе произойдёт к январю 2027 года.