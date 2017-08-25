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Газета.Ru

Стало известно имя выигравшей в США рекордный джекпот в $758 млн

В США работница больницы выиграла джекпот $758,7 миллиона
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Медработник из американского штата Массачусетс, мать двоих детей Мэвис Уончик выиграла рекордный джекпот лотереи Powerball в $758 млн, передает CNN.
По словам самой 53-летней победительницы, она не планирует возвращаться на работу, о чем уже уведомила начальство.
Уончик получит единовременную выплату в размере $480 млн или $336 с учетом уплаты налогов.
Ранее сообщалось, что в США был разыгран рекордный джекпот лотереи Powerball в $758 млн
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