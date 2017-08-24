Фанатики правильного питания: как они вредят своему здоровью

Справедливости ради надо отметить, что диагноз «орторексия» пока не внесен в Международную классификацию болезней (МКБ-10). Пока… Психологи и психиатры, специалисты по коррекции пищевого поведения оперируют им весьма активно. Термин и первое описание проблемы появились в 1997 году с подачи американского врача Стивена Брэтмана. Ему (понятию, а не Брэтману) в этом году исполняется 20 лет — минимальный срок для проведения достоверных долгосрочных исследований. Анорексию изучали почти 30 лет, прежде чем официально признали заболеванием. Тогда, в конце 90-х, весь мир был одержим идеей здорового питания и борьбы с жиром, поэтому опасность орторексии совершенно сознательно игнорировали. «Второе дыхание» тема обрела благодаря веганскому блогу американки Джордан Янгер.



То есть это сначала блог был веганский: смузи на картинках, пикники формата «едим зеленую траву на зеленой траве», плоский животик… А потом у Джордан начались проблемы со здоровьем. Которые она сначала никак не хотела связывать со «здоровым питанием», но потом, по настоянию врачей, включила в рацион сначала рыбу, потом яйца… И в итоге заявила в своем блоге: «С веганством покончено!» И рассказала обо всех пережитых страданиях: о проблемах пищеварением и менструальным циклом, о невозможности выйти в город с родными и друзьями (потому что питаться можно было только в правильное время и только правильной едой), о панических атаках («а вдруг еда была не экологичной?») и о постоянно вздутом животе, который стыдно выкладывать в Instagram…



Переименовав свой блог из The Blonde Vegan («Блондинка-веган») в The Balanced Blonde («Сбалансированная блондинка»), Джордан вернула в обиход и популяризировала забытый было термин «орторексия». Она расскзывала не только о соматических проблемах, но признала и психологические: Джордан просто не могла встречаться с родными в городе: не дай бог час обеда застигнет ее в пути, придется есть неподобающую пищу в неподобающих условиях! Говорила она в основном о еде, думала о ней же…



В 2015 году, с легкой подачи Янгер, диагноз «орторексия» был поднят специалистами по расстройствам пищевого поведения. А доктор Брэтман, автор идеи, начал работу по включению его в МКБ. От орторексии надо лечиться, да. Чтобы потом не пришлось спасаться от ее суровых последствий.



Орторектики часто увязывают питание с духовностью. И в этом смысле орторексия — культ здоровой еды — религия. Хотя часто она бывает производной других религий.



Болезненные отношения с едой могут диктоваться не только соображениями здоровья, но и чистой идеологией. Люди, которые во время православных постов роют Интернет в поисках «вкусного, но постного», нарушают саму идею исходной религии, ибо весь пост проводят в мыслях о еде. Но не они самые страшные. Опаснее те, кто осуждает вас за празднование Нового года. Они сидят с постными минами за праздничным столом, ничего не едят и рассказывают вам, как глубоко вы неправы. Кровожадность веганов — вообще притча во языцех.



Основное отличие орторексии от просто здорового питания — фанатизм, религиозная установка «кто не с нами, тот против нас». Если пища не полезна, значит, она вредна — третьего не дано. Если кто-то не в состоянии питаться по нашим правилам — он либо слабак, либо вредитель. Если вы нарушили запрет (съели печеньку, например), то обязаны пострадать и отработать (скажем, прозаниматься лишний час в спортзале). Как всякие религиозные фанаты, орторектики ощущают свое превосходство над «непосвященными» и стараются как можно больше народу обратить в свою веру.



Не перепутать орторексию с анорексией довольно просто. Аноректики наказывают себя за любую еду вообще и быстро доводят себя до истощения. Орторектики делят еду на «чистую» и «грязную» — и наказывают только за грязную, потому довольно долго их расстройство незаметно даже со стороны. До тех примерно пор, пока они не достанут окружающих своими нотациями и не впадут в глубокую депрессию по поводу несовершенства этого мира.