Психологи рассказали, как вычислить потенциального изменника



Учёные утверждают, что, если человек изменял однажды своему партнёру, этот сценарий с большой долей вероятности будет повторяться и в других отношениях. К такому выводу пришли специалисты американского Университета в Денвере. Об этом сообщает портал «Утро.ру»

В исследовании участвовали около 500 гетеросексуальных пар. Учёные установили, что 20-25% мужчины позволяют себе измены, тогда как среди женщин этот процент ниже — всего 10-15% признались, что изменяли своим партнёрам. Эксперты отмечают, что со временем само понятие измены поменялось. В настоящее время большинство людей за измену считают непосредственно половой акт, тогда как флирт и поцелуи с другими многими не расцениваются как предательство.