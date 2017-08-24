Организаторы конкурса «Миссис вселенная» признали Крым частью России

В международном конкурсе красоты «Миссис вселенная-2017» от России выступит многодетная мать из Севастополя Ольга Половкова. Как пишет газета «Новый Севастополь» женщина сообщила, что организаторы признали полуостров, частью РФ, разрешив ей выступить с российским триколором.



Организаторы этого международного конкурса пригласили меня как участницу от Севастополя и Российской Федерации. Они признают Севастополь в составе Российской Федерации. И я буду выходить под российским флагом



— сказала Половкова



Участница будет выступать в ЮАР, где и пройдет конкурс. Женщина воспитывает четверых детей, младшему из которых год. «Миссис вселенная-2017» пройдет с 26 августа по 2 сентября.



У нашей конкурсантки будет 83 соперницы из разных стран мира. Кроме жительницы Севастополя в конкурсе примут участие еще три россиянки — жительницы Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи.



Ранее «360» рассказывал о том, что пользователи обнаружили сходство «Мисс Россия–2017» с «Мисс Вселенная–1961», они решили, что девушка путешествует во времени. Читать далее> >