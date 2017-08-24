Отдых в Крыму подешеевет на 25 - 30% в середине сентября



Ассоциация туроператоров России (АТОР) проанонсировала снижение цен на пакетные туры в Крым в середине сентября на 25 — 30%, сообщил «Вестник АТОР».

Средняя цена пакетного тура составит 30 тысяч рублей на человека, по оценкам специалистов, в «бархатный сезон» (сентябрь — октябрь) Крым может принять около 700 тысяч туристов. В прошлом году это число составляло 900 тысяч.



Пока от отелей не поступают спецпредложения на «бархатный сезон». Хотя по темпам продаж уже видна необходимость снижения стоимости проживания



— руководитель направления Крым туроператора «НТК Интурист» Дания Хусаинова.



Популярность Крыма, как и других российских курортов, осенью, обусловлена погодой. В сентябре обычно тепло и спрос на туры традиционно высокий. Однако в случае хорошей погоды люди готовы ехать в Крым и в октябре, отмечают эксперты.





Довольно высокая стоимость туров в Крым обусловлена ценой на авиабилеты — цены на перелеты из Москвы начинаются от 10 тысяч рублей, а из регионов могут быть в два раза дороже.



Ранее Ассоциация туроператоров составила рейтинг стран, в которых россияне предпочитают отдыхать в «бархатный сезон». Список возглавила Турция, на втором месте оказались Крым и Сочи, а на третьем — курорты Греции и Кипра.