В конце недели в Россию придет первый снег

В последние выходные уходящего лета в центральной России заметно похолодает.

" Здесь погоду будет определять малоподвижный циклон, сформировавшийся в районе Балтики. Он и будет распространять холод на весь центральный регион" , — рассказала " Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина

По ее словам, лето, действительно, начнет сдавать свои позиции уже с четверга. " В среду в центре, в том числе и в Московском регионе, будет еще относительно тепло — до 28 градусов, — пояснила Паршина. — Правда, в середине дня в среду прогнозируется дождь, местами сильный. А вот резкое понижение дневной температуры до 16-21 градусов начнется в четверг. И дальше такой же температурный фон сохранится на все выходные. Вместе с этим, начнет понижаться и ночная температура — до 6-11 градусов".

Заканчивается и купальный сезон. Хотя температура воды понижается медленно. По крайней мере в Москве-реке в районе Звенигорода температура воды пока еще 21 градус.

Что касается других регионов, то характер погоды будет весьма разнородный. Больше всего в ближайший уик-энд не повезет Бурятии. Ночью и утром в горах Бурятии возможен дождь с мокрым снегом и нулевая температура. Ожидаются и первые заморозки. Центральные и южные районы Красноярского края и районы, прилегающие к Байкалу, тоже будут ощущать сильную прохладу. Днем будет не выше 11-16 градусов, местами дождь.

В Архангельской области и Коми ночная температура составит около 10 градусов, дневная -15-20 градусов. И тоже ожидаются дожди. В Мурманской области даже днем воздух не прогреется больше 10 градусов.

На северо-западе России — в Ленинградской, Псковской, Новгородской областях, Карелии днем около 15 градусов, ночью около 10. И время от времени будет приниматься дождь.

В Поволжье жара начнет ослабевать в пятницу, в выходные прогнозируется дальнейшее понижение температуры. На севере Приволжского округа к воскресенью температура понизится до 16-21 градуса, ночью ожидается не выше 9-14 градусов.

Среднее Поволжье — от Татарстана и южнее — будет еще тепло: 20-25 градусов днем. Правда, ночные температуры уже не высокие — 10-15 градусов. На севере Поволжья дожди, а на Среднем Поволжье — местами дожди.

Южные регионы в предвкушении " бархатного сезона". Днем на Черноморском побережье до 30 градусов и выше. В Крыму преимущественно без осадков, днем от 30 градусов.

Юг Уральского округа порадует жаркая погода, которая сохранится в субботу — выше 30 градусов, но в воскресенье ожидается понижение до 22-27. Впрочем, это все равно выше нормы. Южные области Западной Сибири тоже будут в тепле — днем 23-28 градусов. Но с дождями.

Дождливо и на Дальнем Востоке. В Амурскойя области, Хабаровском крае днем не выше 21 градуса и дожди. В Приморском крае теплее — 20-25 градусов.

На севере Дальнего Востока — 13-18 градусов, местами дожди.