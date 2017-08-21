Туроператоры отказываются возвращать россиянам деньги на туры в Турцию

Роспотребнадзор поступило более 400 жалоб на отказ туроператоров возвращать деньги туристам из-за эпидемии вируса Коксаки в Турции. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Поступило более 400 жалоб от потребителей на отказ туроператоров по возврату средств и перебронированию туров, из них свыше 80% касаются ООО «Туроператор Библио Глобус» и ООО «Пегас-Туристик», — говорится в заявлении ведомства.

По данным специалистов Роспотребнадзора, городами с повышенным уровнем опасности заражения являются Сиде, Аланья, Кемер, Анталья, Белек. По заявлению ведомства, обязанность по обеспечению безопасности туристов несут туроператоры.

За последние несколько недель в Роспотребнадзор поступило 832 сообщения о заражениях вирусом Коксаки в Турции. Большинство заболевших — это дети до 14 лет. Вирус Коксаки вызывает резкое повышение температуры, проблемы в работе кишечника и сыпь. В случае, если заболевший не получает в течение первых нескольких дней адекватного лечения, может случиться паралич и произойти поражение коры головного мозга. Вирус передаётся воздушно-капельным путём. Турецкие власти опровергают информацию о распространении вируса Коксаки в республике.