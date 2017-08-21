Умер британский писатель-фантаст Брайан Олдисс

Известный автор в жанре научной фантастики британский писатель Брайан Олдисс скончался в возрасте 92 лет. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного в понедельник членами его семьи в Twitter.



" С большим прискорбием сообщаем о смерти нашего любимого отца и деда. Брайан мирно скончался у себя дома на свой 92-й день рождения" , — говорится в сообщении.





Олдисс за свою продолжительную литературную деятельность стал автором и редактором более сотни книг. По мотивам его рассказа " Суперигрушек хватает на все лето" (Supertoys Last All Summer Long), написанного в 1969 году, режиссер Стивен Спилберг снял в 2001 году фильм " Искусственный разум".