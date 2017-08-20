Синоптики рассказали, когда закончится лето

Нынешние выходные станут последними жаркими в этом сезоне. С середины следующей недели в большинстве регионов начнется понижение температуры воздуха. Об этом " Российской газете" рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина

Но начнется неделя еще вполне оптимистично. В центральных областях Европейской территории сохранится жаркая погода. Днем в понедельник в центральном Черноземье будет 27-34 градуса. Без осадков. Во вторник уже немного ниже — 23-28 градусов. С приближением атмосферного фронта в западных областях центрального региона могут пройти небольшие дожди. Во второй половине недели сохранится теплая погода — 22-27 градусов, но уже с дождями.

В понедельник сильные осадки ожидаются в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях, с грозами и порывами ветра до 17 метров в секунду. Температура воздуха будет в пределах 19-24 градусов.

В северных областях Европейской территории в начале недели в основном сохранится летняя погода, но с дождями. Например, в Архангельской области днем 22-27 градусов. В Вологодской области без осадков, 25-30 градусов. В Коми ожидаются дожди с грозами, а воздух прогреется до +28 градусов. На крайнем северо-востоке Европейской территории намного прохладнее — там +11…+16 градусов.

С южным ветром теплый воздух будет поступать даже к арктическому побережью, где дневная температура будет доходить до 18-23 градусов. В Мурманской области — около 15 градусов, что выше нормы для этого региона.

В Поволжье днем в течение недели 24-29 градусов, но местами и до +30. На средней Волге — 30-35 градусов, в Саратовской области до +37. Дожди будут только на севере Поволжья. На западе — в Калининградской области — дождь и фон температуры невысокий — 17-22 градуса.

В южных регионах России, например, на Северном Кавказе, будут идти кратковременные дожди. В горных районах Дагестана ветрено — порывы до 20 метров в секунду. Жаркая погода там сохранится — днем в течение недели ожидается до 30-35 градусов, а местами и до +38. В предгорьях Северного Кавказа — 27-32 градуса, в Крыму — 28-33 градуса. Такая же температура практически по всему Черноморскому побережью. В Сочи и Туапсе Черное море прогрелось до 29 градусов, в районе Геленджика — до 28 градусов, в Анапе — до 27, в Крыму — до 26 градусов.

Тепло будет и на Урале. В Свердловской, Пермской, Челябинской областях в начале недели до +27 градусов. Юг Тюменской области тоже будет во власти умеренного тепла — днем 22-24 градуса. В Новосибирской и Томской областях, а также в Алтайском крае чуть прохладнее — днем 13-18 градусов, в предгорьях Алтая — до 23 градусов.

На Ямале воздух прогреется до +23 градусов, что выше нормы на 5 градусов. В Ханты-Мансийском округе — 23-28 градусов. На юге Красноярского края ожидаются небольшие дожди, а температура воздуха днем — 14-19 градусов.

Север Красноярского края, увы, ждет похолодание. В Эвенкии — 17 градусов, на юге Таймыра около 10 градусов, по ночам уже местами дождь с мокрым снегом и порывистым ветром. На севере Таймырского полуострова всего 3-8 градусов. Порывы ветра до 17 метров в секунду.

Сильные дожди на юге и юго-западе Якутии, но дневные температуры высокие для этого региона — плюс 22 градуса, на юго-западе — до +27. В Магаданской области днем воздух будет прогреваться до 17 градусов. На Чукотке туман и порывы ветра до 15 метров в секунду. Днем там — 10-15 градусов тепла.

В Иркутской области ожидается крайне неустойчивая погода. В Бурятии и Забайкальском крае в течение недели сильные дожди с грозами. Дневная температура — около 20 градусов. В Амурской области пока жара — до 24-29 градусов. Небольшие дожди ожидаются в Приморском крае, там тоже жарко — от 27 до 32 градусов.

В Московском регионе в начале недели тепло даже по ночам — 20-22 градусов, а днем в Москве 27-29, по области даже до +32 градусов. Тепло несет юго-восточный и южный ветер. Во вторник ожидаются кратковременные дожди. В среду воздух прогреется до +27 градусов. В четверг временами дождь, днем — 19-24 градуса.

А с 24 августа характер погоды начнет меняться и приближаться к климатической норме. В пятницу днем ожидается небольшой кратковременный дождь, ночью температура воздуха — 8-13 градусов, а днем — 17-22 градусов. И следующие выходные — 26 и 27 августа — будут уже умеренно теплыми: ночью температура — 8-13, а днем 17-22 градусов.