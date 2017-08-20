Ученые узнали, какой мужской запах нравится женщинам

Ученые определили, какой мужской запах сильно привлекает представительниц слабого пола. Об этом узнали ученые сиднейского Университета Маккуори, передает Daily Mail.



Они провели соответствующий эксперимент. Участников попросили надеть чистые майки и выполнить серию физических упражнений. После этого футболки мужчин дали понюхать группе женщин, которые оценили привлекательные для них запахи мужского пола. Выяснилось, что им больше нравится запах мужчин, которые обильно питаются овощами и фруктами.



Как отметили исследователи, цветные овощи богаты каротиноидами — пигментами, окрашивающими пищу красным, желтым и оранжевыми цветами. Их свойства насыщают кожу мужчины магическим свойством.



Ученые рекомендовали воздерживаться от употребления так называемых рафинированных углеводов — пирожных, выпечек, конфет, мороженого, джемов и т. п.



В июле сообщалось, что запах любимой еды может способствовать набору веса. К такому выводу пришли по результатам исследований ученые Калифорнийского университета.



Опыты проводились лишь на мышах, и потому непонятно, справедливо ли применять их к людям. В экспериментах принимали участие генетически модифицированные мыши с пониженным обонянием. Обычные мыши ели вместе с ними одинаковую пищу в одинаковых количествах, и масса тела модифицированных оказалась на 16% ниже, чем тех, которые могли нормально чувствовать запахи. Мыши с наиболее острым обонянием быстрее всех набирали вес.