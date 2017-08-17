Ученые выяснили, почему подростки ведут себя безрассудно

Психологи выяснили, почему подростки бывают подвержены рискованному поведению. В этом следует винить не процесс развития мозга, а желание получать новые знания о мире.

Принято считать, что виновником рискованного поведения подростков является процесс развития мозга, во время которого центры торможения бывают менее активными. В результате, подростки якобы просто не осознают опасности тех поступков, которые они совершают. Новое исследование позволяет предположить, что рискованное поведение подростков объясняется другими причинами. В первую очередь, речь идет об их желании познавать мир. Подростки отличаются повышенным стремлением к получению новых и качественных впечатлений, и само по себе, оно вовсе не увеличивает риск злоупотреблений субстанциями или тому подобных опасных привычек.

Если верить популярной теории, медленное развитие префронтальной коры, связанной с формированием личности, а также ее слабая связь с центрами поощрения мозга объясняет импульсивное и рискованное поведение. Но ученые из Университета Пенсильвании и Корнелльского университета опровергли эту теорию. Они обнаружили доказательства того, что импульсивность подростка связана исключительно с желанием узнавать мир. Неврологи ошибочно считают недоразвитость префронтальной коры единственным драйвером рискованного поведения. Это поведение не является симптомом какого-либо дефицита мозга.

\"Подростки обладают повышенным вниманием и стремлением к новым мощным впечатлениям, ведь именно в подростковом возрасте это желание достигает своего пика, — говорят ученые. — При этом оно не всегда приводит к злоупотреблениям субстанциями или к игромании. Увеличение уровня дофамина в подростковом возрасте также поддерживает способность мозга к большему контролю и обучению. Подросткам просто не хватает необходимых им впечатлений, поэтому они и начинают обучаться многим вещам, включая, к примеру, управление автомобилем. Они также пробуют наркотики, новую одежду, различные веяния моды вроде татуировок, что может приводить к проблемам. Но когда вы что-то пробуете в первый раз, то совершаете ошибки. Это не связано с нехваткой контроля, перед нами жажда к исследованиям\".