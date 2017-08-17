Определены десять популярных направлений отдыха на бархатный сезон

Наиболее популярным у россиян направлением для организованного отдыха в бархатный сезон текущего года оказалась Турция. Об этом эксперты сервиса «Туту.ру.» рассказали «Ленте.ру»

Специалисты выяснили, что количество забронированных в республику туров на сентябрь-октябрь более чем в полтора раза превысило аналогичные показатели за июнь-август. Оно достигло 28,2 процента от общего числа купленных на бархатный сезон путевок.

На втором месте по популярности — Тунис. Спрос на него осенью вырос вдвое, до 16 процентов. Замыкает тройку Россия. Интерес к отдыху внутри страны упал более чем в три раза, количество реализованных на сентябрь-октябрь путевок — 11,5 процента.

В топ-10 в порядке убывания также вошли Кипр, Греция, Таиланд, Испания, Италия, Вьетнам и Доминикана. Отмечается, что число проданных туров на Кипр и в Испанию выросло почти в 2,5 раза для каждой из этих стран.

Лидером по дешевизне путевок в бархатный сезон стали внутренние направления — 21,6 тысячи рублей на человека. При этом туры по сравнению с летом подорожали почти на четверть (23 процента).

На второй позиции находится Чехия с результатом в 23,3 тысячи рублей, что на 13,5 процента дороже, чем в июне-августе. В тройку также попала Болгария. Осенний отдых там обойдется путешественнику в 24,3 тысячи рублей (минус 5,6 процента).