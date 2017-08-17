Эксперт назвал причину несбалансированного рациона россиян

В 2017 году россияне продолжат злоупотреблять сахаром, переедание которого превышает нормы в 2 раза, и почти на треть отстанут от нормы потребления молочных продуктов. Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на очередной прогноз Минсельхоза.

Эксперты по питанию полагают, что причина такого крайне несбалансированного рациона заключается исключительно в экономических причинах и отражается в текущих ценах.

Если в начала года цены на сахар существенно упали, то молочные продукты, наоборот, взлетели более чем на 7 процентов.

Цены на сахар с начала года упали, а на молочные продукты выросли на 2,5–7,3% в зависимости от категории. В результате потребление сахара в расчете на душу населения возросло до 39,3 килограмм и превысило норму на 15,3 килограмма. А вот доля потребления молочной продукции составляет всего 233,4 килограмма при норме в 325 килограмм.

"Люди покупают те продукты, на которые хватает денег, а не те, которые хочется. Сахар — самый простой дешевый продукт, который дает чувство насыщения", — констатировал диетолог Алексей Ковальков

По словам Ковалькова, такое отставание ранее наблюдалось и касательно мясной продукции. Теперь же импортозамещение и последовавшее за ним снижение цен на мясо позволило гражданам страны нормализовать количество белка в своем рационе.