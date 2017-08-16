Роман Вильфанд: Россиян ждут резкие перепады из жары в холод

Над центром страны сформировался устойчивый антициклон, который принес тепло с юга и Ближнего Востока. " На этой неделе климатическая норма будет превышена на 5-6 градусов, — рассказал " Российской газете" глава Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд . — Дожди при этом маловероятны".

Так что жители московского региона могут рассчитывать на жаркие выходные. Если в начале недели погода была умеренно теплой, то уже с четверга столбик термометра начнет плавно подниматься вверх и в пятницу максимальная температура воздуха в Москве и Подмосковье составит +29 градусов. А в выходные ожидается 30-градусная жара.

Зато после интенсивных осадков в понедельник в Подмосковье начался настоящий грибной сезон. " Почва сейчас хорошо увлажнена, а для грибниц очень благоприятно сочетание хорошо прогретого воздуха и влажной почвы" , — подчеркнул Вильфанд. Но при этом он обратил внимание на то, что в темное время суток воздух очень сильно остывает. Так, ночью в пятницу всего 14-16 градусов тепла, а в субботу и воскресенье — 11-16 градусов. И это уже первый предвестник приближающейся осени.

По-настоящему жарко будет на юге и в регионах Северного Кавказа. Там дневные температуры будут превышать норму на 5-7 градусов и доходить до 42-градусной отметки. Спасать от палящего зноя будет лишь близость моря. На Ставрополье и в Дагестане сохраняется высокая пожароопасность.

Снизить градус в Крыму помогут ливни с грозами, которые локально ожидаются каждый день до конца недели. Но все равно будет жарко и душно — днем выше 30 градусов. Примерно такая же погода ждет и Адыгею. В Кабардино-Балкарии возможен град с сильным ветром до 18 метров в секунду.

Жара будет держаться и в Якутии, Красноярском крае, Амурской области и Еврейской автономной области. Дневные температуры составят от 24 до 30 градусов.

В Поволжье и на Урале в предстоящие выходные ожидается вполне комфортная погода с температурой днем до +25. Также возможны дожди. Чуть холоднее будет в Новосибирске, Омске и Томске. Там воздух прогреется до +23 градусов. Это уже почти норма для этих регионов во второй половине последнего летнего месяца.

На востоке страны уже повеет прохладой. В Приморье воздух прогреется максимум до +21 градуса. Не будет жары и в Мурманске — там столбик термометра не поднимется выше 17 градусов тепла. При этом весь уик-энд будет идти дождь.