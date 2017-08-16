Назван самый лучший город Земли

Исследователи изучили 140 городов мира и выяснили, какой из них является лучшим для жизни. Австралийский Мельбурн в седьмой раз подряд возглавил список лучших городов для жизни. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на ежегодный рейтинг, составляемый Economist Intelligence Unit, он набрал 97,5 балла из 100 возможных.

Всего исследователи изучили 140 городов мира. Комфортности жизни в них социологи оценивали по ряду параметров: безопасность, здравоохранение, культура, защита окружающей среды, образование и инфраструктура. На втором месте в рейтинге текущего года оказалась столица Австрии Вена (97,4 балла), на третьей позиции разместился канадский Ванкувер (97,3 балла).

Стоит отметить, что эти города в прошлом году занимали те же позиции. Также в первой десятке оказались еще два канадских города — Торонто и Калгари, два австралийских — Аделаида и Петра. Также в числе лучших мест для жизни попали Окленд (Новая Зеландия), Хельсинки (Финляндия) и Гамбург (Германия).