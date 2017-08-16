В России хотят продавать пакетные туры в санатории к 2018 году

В России к 2018 году могут появиться пакетные туры по типу «все включено» на санаторно-оздоровительные курорты. Об этом сообщает газета «Известия».

Инициатором предложения стала Национальная курортная ассоциация. В настоящий момент проект реализуется совместно с Ростуризмом

По данным издания, здравницам присвоят категории качества, а затем они будут внесены в специальный реестр. По мнению авторов, такая инициатива увеличит внутренний и внешний поток туристов.

Специалисты отмечают, что таким образом пакетные туры могут подешеветь на 30%.