Главные события у вас в почте
В России хотят продавать пакетные туры в санатории к 2018 году
Фото: Globallookpress
В России к 2018 году могут появиться пакетные туры по типу «все включено» на санаторно-оздоровительные курорты. Об этом сообщает газета «Известия».
Инициатором предложения стала Национальная курортная ассоциация. В настоящий момент проект реализуется совместно с Ростуризмом.
По данным издания, здравницам присвоят категории качества, а затем они будут внесены в специальный реестр. По мнению авторов, такая инициатива увеличит внутренний и внешний поток туристов.
Специалисты отмечают, что таким образом пакетные туры могут подешеветь на 30%.
Оставить комментарий