Далай-лама мечтает о переносе штаб-квартиры НАТО в Москву

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости . Далай-лама XIV заявил, что мечтает о том, чтобы штаб-квартира НАТО переехала в Москву. Об этом он рассказал в интервью газете «Коммерсант» , добавив, что такое событие позволило бы жителям России и США сблизиться.

На прошлой неделе в Нью-Дели прошел первый в истории диалог духовного лидера тибетского буддизма с российскими нейроучеными. Основной темой стала «Природа сознания». Эта инициатива должна положить начало серии международных конференций «Фундаментальное знание: диалог между российскими и буддийскими учеными».

В интервью Далай-лама отметил, что несмотря на общеевропейский кризис гуманитарных ценностей, пессимистичные тенденции усиления авторитаризма в мире и тягу к «сильной руке», медленно, но верно зарождается движение, противостоящее им.

"Я смотрю на Америку и слышу очень много критики в адрес Белого дома. Многие из тех, кто поддерживал Дональда Трампа , сейчас выступают против него. Я смотрю на Россию и вижу выступления против коррупции и так далее. Думаю, в сталинские времена это было невозможно. Не так быстро, как вам бы хотелось, но перемены происходят. Я верю в большое будущее России. Россия на самом деле может стать настоящим мостом между Востоком и Западом", — заявил он изданию.

"Знаете, моя мечта — чтобы штаб-квартира НАТО переехала в Москву. В русском менталитете НАТО — символ враждебной силы. Если офис Альянса окажется в Москве, психологически всем станет легче, возникнет ощущение, что теперь вы и американцы вместе! Боюсь, правда, что после такого предложения меня теперь и в Америку не пустят!" — добавил Далай-лама.

Он отметил, что несмотря на то, что Британия выходит из ЕС , многим британцам это не нравится, идет дискуссия, граждане открыто высказывают свое несогласие.

"Возьмем Китай. Коммунистическая система, авторитарные лидеры. Но среди интеллигенции растет число людей с другими взглядами. То же самое касается отношения обществ к войне и насилию. В канун и во время иракского кризиса миллионы людей от Австралии до США открыто выступили против войны. Я уверен, что мы должны рассматривать мировые процессы с точки зрения степени развития личности. То есть на человеческом уровне, а не на уровне политических лидеров", — продолжил он.

Далай-лама подчеркнул, что лидеры часто бывают эгоистичны, движимы желанием удержать власть и множеством других мотивов, но они не могут и не должны быть символами народов.

"Политические лидеры не вечны, они пытаются и будут пытаться контролировать все, но они не сто лет живут!" — заключил он.