Россиянка Екатерина Луганская подала заявку на участие в конкурсе красоты «Мисс Украина — 2017». Участие в российских аналогичных конкурсах не принесло успеха уроженке Ялты. Об этом сообщает портал LIFE.



В 2016 году профессиональная модель Луганская на конкурсе «Мисс Россия» не попала в число финалисток. В 2014 году девушка также не смогла победить в конкурсе «Краса России». По словам организаторов украинского конкурса красоты, Луганская не нарушает правил соревнований, так как девушка сохранила паспорт Украины. Кроме того, правила «Мисс Украина» не запрещают девушкам участвовать в иностранных конкурсах красоты. Екатерина Луганская учится в ростовском филиале РАНХиГС



Крым вошёл в состав России по результатам референдума в марте 2014 года.