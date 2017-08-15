Норильск признан городом с самым грязным воздухом в Красноярском крае



По результатам лабораторных исследований за качеством атмосферного воздуха в Красноярском крае городом с самым грязным воздухом стал Норильск, сообщат краевое управление Роспотребнадзора . В рамках контроля качества атмосферного воздуха в первом полугодии выполнены исследования санитарно-химических показателей безопасности в Ачинске, Енисейске, Канске, Красноярске, Лесосибирске, Минусинске, Назарово, Норильске, Сосновоборске, Шарыпово, а также в Шушенском районе, говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора по Красноярскому краю.

В ведомстве отметили, что среди городов Красноярского края по величине регистрируемого несоответствия гигиеническим нормативам безопасности атмосферного воздуха лидирует Норильск.



Состояние атмосферного воздуха Красноярского края в крупных промышленных центрах характеризуется превышением допустимых уровней по отдельным загрязняющим веществам. Так, в период наблюдения зафиксировано превышение ПДК в воздухе диоксида азота, бензапирена и других веществ.