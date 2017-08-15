В России снизилась смертность

Минздрав РФ в первом полугодии 2017 года зафиксировал сокращение смертности по сравнению с тем же периодом 2016 года. По данным ведомства, за первые шесть месяцев этого года умерло на 20 тысяч человек меньше, чем годом ранее.

При этом в России сохраняется ситуация, когда количество смертей превышает количество рождений. В период с января по май 2017 года смертность была на 20% выше показателя рождаемости, сообщает газета Известия.

При этом, как отметили в Минздраве, младенческая смертность в России в этот период достигла исторического минимума — 5,3 на тысячу младенцев, что на 13% ниже, чем в первом полугодии 2016 года. Среди причин смертности населения по-прежнему лидируют сердечно-сосудистые заболевания и новообразования.