Познер рассказал об отказе Сноудена дать ему интервью

" Я хотел взять интервью у Эдварда Сноудена… В конечном итоге я получил ответ, что Сноуден не хочет. Там какие-то условия, что это (интервью — ред.) может как-то помешать ему вернуться в США. Он (Сноуден — ред.) не захотел рисковать" , — заявил Познер в интервью латвийской радиостанции Baltkom.