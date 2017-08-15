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Познер рассказал об отказе Сноудена дать ему интервью

Познер объяснил, из-за чего Сноуден не стал давать ему интервью
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Ведущий программы " Познер" на Первом канале тележурналист Владимир Познер признался, что хотел взять интервью у проживающего в России экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена, но получил отказ.
" Я хотел взять интервью у Эдварда Сноудена… В конечном итоге я получил ответ, что Сноуден не хочет. Там какие-то условия, что это (интервью — ред.) может как-то помешать ему вернуться в США. Он (Сноуден — ред.) не захотел рисковать" , — заявил Познер в интервью латвийской радиостанции Baltkom.
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