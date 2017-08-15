Дуров призвал брать пример с Путина и фотографироваться с голым торсом



Основатель " ВКонтакте" и Telegram Павел Дуров предложил пользователям Сети выложить свои фотографии с голым торсом вслед за президентом Владимиром Путиным

Флешмоб с хештегом #PutinShirtlessChallenge Дуров запустил на своей страничке в Instagram, опубликовав фото, где он позирует обнаженным по пояс.



" Если ты россиянин, ты обязан принять участие в #PutinShirtlessChallenge (или предать себя забвению). Два правила от Путина — никакого фотошопа, никакого пампинга (техника для быстрой накачки мышц — ред.). Иначе ты не альфа" , — говорится в подписи к фотографии.

