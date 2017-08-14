Обеспеченным себя считает каждый шестой житель России

Максимальной точки достиг уровень, указывающий на долю россиян, считающих себя обеспеченными. Об этом стало известно из результатов исследования НИУ ВШЭ «Население России в 2017 году: доходы, расходы и социальное самочувствие».

Таким образом, более 17 процентов граждан России назвали себя обеспеченными. Этот показатель на 5 процентов больше, чем в мае 2016 года.

Руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников считает, что данные показатели можно назвать позитивными, однако для положительной характеристики экономической ситуации необходимо подняться выше 30 процентов.

Примечательно, что уровень «бедных» россиян снизился на 1 процент по сравнению с данными полугодовой давности и составил 20 процентов.

Напомним, что исходя из данных опроса, большинство людей продолжают экономить на отдыхе и досуге.