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Обеспеченным себя считает каждый шестой житель России
Фото: hse.ru / Пресс-служба НИУ ВШЭ
Максимальной точки достиг уровень, указывающий на долю россиян, считающих себя обеспеченными. Об этом стало известно из результатов исследования НИУ ВШЭ «Население России в 2017 году: доходы, расходы и социальное самочувствие».
Таким образом, более 17 процентов граждан России назвали себя обеспеченными. Этот показатель на 5 процентов больше, чем в мае 2016 года.
Руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников считает, что данные показатели можно назвать позитивными, однако для положительной характеристики экономической ситуации необходимо подняться выше 30 процентов.
Примечательно, что уровень «бедных» россиян снизился на 1 процент по сравнению с данными полугодовой давности и составил 20 процентов.
Напомним, что исходя из данных опроса, большинство людей продолжают экономить на отдыхе и досуге.
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