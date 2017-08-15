Синоптик центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что текущая неделя станет последней «по-летнему теплой» в 2017 году, передает RT.

Он отметил, что данный момент большая часть европейской территории России охвачена скандинавским антициклоном, поэтому россиян ожидает теплая и солнечная погода без осадков.

Температура воздуха в выходные вырастет до +23…28 °С, температура воды до примерно +20…21 °С, что, по словам синоптика, станет «заключительным аккордом и лебединой песней пляжного сезона» в России.

"На следующей неделе первый день еще будет хорошим, примерно в таком же ключе. Потом, скорее всего, пойдёт холодный фронт, и далее температура будет резко понижаться, вернётся в рамки нормы и, может, окажется ниже нее. Дневные показания рухнут приблизительно до +18…20 °С. Эта неделя — последняя по-летнему теплая", — резюмировал Тишковец.

Ранее сообщалось, что в Москве во вторник, 15 августа, ожидается до +25°C.