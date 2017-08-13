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Российская Газета

Бабье лето продлится почти весь сентябрь

На сентябрь прогнозируется температура выше нормы и небольшое количество осадков, рассказала " Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.
Таким образом теплая и сухая погода, которая пришла в центральный регион в ближе к августу, может стоять и в сентябре.
В предстоящую неделю температура в центральной полосе России не опустится ниже 20-25 градусов. И до конца августа ниже нормы температура не прогнозируется. Прохладными будут только два дня — 21-22 августа, а дальше очередное потепление.
Полный прогноз погоды смотрите на Рамблер
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"Российская газета"
Людмила Паршина
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