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Бабье лето продлится почти весь сентябрь
На сентябрь прогнозируется температура выше нормы и небольшое количество осадков, рассказала " Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.
Таким образом теплая и сухая погода, которая пришла в центральный регион в ближе к августу, может стоять и в сентябре.
В предстоящую неделю температура в центральной полосе России не опустится ниже 20-25 градусов. И до конца августа ниже нормы температура не прогнозируется. Прохладными будут только два дня — 21-22 августа, а дальше очередное потепление.
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