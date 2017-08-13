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ТАСС

В Виндзорском замке в Великобритании прошла вечеринка в стиле ABBA

В Виндзорском замке прошла вечеринка в стиле ABBA
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Королева Великобритании Елизавета II разрешила устроить закрытую вечеринку для сотрудников королевского двора и их гостей в Виндзорском замке. В ней приняли участие около 500 человек. Как сообщила в воскресенье газета Daily Mail, главной темой мероприятия стало творчество популярного в 1970-х годах шведского музыкального квартета ABBA.
По данным издания, гости были одеты в костюмы, популярные в те годы, а на сцене выступала трибьют-группа легендарного коллектива. Антураж мероприятия, как отмечает издание, был выбран неслучайно — одной из любимых песен Елизаветы II является Dancing Queen 1976 года.
Группа ABBA, одна из самых популярных в истории музыки, была создана в 1972 году. За десять лет своего существования квартет выпустил восемь альбомов.
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Daily Mail
Елизавета II
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