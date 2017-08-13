Атомоход "50 лет Победы" выйдет в воскресенье в мемориальный поход к Северному полюсу, он повторит экспедицию 1977 года на ледоколе " Арктика" , когда полюс впервые был достигнут надводным судном. С борта судна проведут научные исследования. Участники похода примут участие в конференции, на которой будут обсуждаться судьбы дореволюционных, советских и современных исследователей Арктики, а также задачи по обеспечению круглогодичной навигации по всей длине Северного морского пути.





" Атомоход выйдет в воскресенье из Мурманска, чтобы достичь Северного полюса, повторив маршрут атомохода " Арктика" , первого в истории надводного судна, достигшего географической точки Северного полюса 17 августа 1977 года" , — пояснил руководитель похода генеральный директор ФГУП " Атомфлот" Вячеслав Рукша . Поход проводится в честь 40-летия этого достижения.



В походе также примут участие победительница зрительского голосования Всероссийского конкурса детского рисунка " Полюс " Арктики" Мария Смирнова из Кирова, а также будущий курсант филиала Нахимовского военно-морского училища Мурманска Алексей Евтюков, набравший наивысший балл при поступлении в учебное заведение. Участникам похода предстоит разнообразная лекционная и дискуссионная программа и участие в водружении флага России на Северном полюсе. Желающие смогут даже искупаться в Северном Ледовитом океане на макушке планеты.

Говоря о первопроходцах Арктики, Вячеслав Рукша подчеркнул: " Мы опираемся на плечи тех, кто шел в Арктику перед нами. И это были могучие плечи". Он полагает, что предпринятый поход будет столь же значимым и этапным, как и поход " Арктики" под началом легендарного полярного капитана Юрия Кучиева на Северный полюс ровно 40 лет назад.



" После похода Кучиева в 1977 году была решена задача обеспечения круглогодичной навигации по Западной части Севморпути. Сейчас перед страной стоит цель добиться того же самого в Восточной Арктике" , — сказал Вячеслав Рукша.



Круглогодичная навигация



" Россия должна суметь вырваться на мировой рынок СПГ [сжиженного природного газа]" , — сказал Рукша. Для этого нужно не только добыть и переработать сырье, но и доставить его потребителю. А 80-90% потенциальных потребителей российского СПГ находится в Тихоокеанском регионе. Компания " Новатэк" может к 2019-2020 годам вывести производство СПГ на проектную мощность до 16,5 млн тонн.



" Транспортировать СПГ нужно морем. Для этого и нужна круглогодичная навигация на всем протяжении Северного морского пути" , — сказал он.





По оценкам главы " Атомфлота" , задача выполнима при наличии 10-12 ледоколов. " Этими силами можно обеспечить круглогодичную навигацию на всем протяжении трассы" , — сказал он, заметив, что это потребует большого напряжения сил Объединенной судостроительной корпорации , так как количество ледоколов надо увеличить в 2-3 раза. Сейчас, по его оценке, " темпы строительства ледокольного флота нормальные".

Покорение полюса в надводном плавании



Поход " Арктики" к Северному полюсу состоялся 9-22 августа 1977 года. " Полюс надводным кораблем достигался впервые в мире, поэтому готовились к годовом дрейфу. Брали на борт трактора" , — рассказал Виктор Боярский. К полюсу решили подходить с Востока, со стороны Новосибирских островов, используя направление естественного дрейфа льда.



На полюсе, по его словам, тогда была совершенно другая ледовая ситуация, чем сейчас — тяжелые многолетние льды. " На последнем участке пути ледокол шел толчками. Сейчас к полюсу можно ходить по расписанию — серьезного льда там нет" , — заметил Боярский, который с середины 1990 годов организует туры к Северному полюсу для иностранных туристов.



"17 августа 1977 года моряки атомного ледокольного флота осуществили мечту многих людей из разных стран мира — впервые судно в надводном плавании достигло географической точки Северного полюса. С этого момента арктическое судоходство обрело новые горизонты возможностей" , — отметил Вячеслав Рукша.





На льду установили 10-метровый флагшток, а капитан " Арктики" Юрий Кучиев (1919-2005) прикрепил к нему древко экспедиции Георгия Седова . Под лед опустили капсулу с текстом советского гимна и проектом конституции СССР 1977 года, точная копия этой капсулы хранится в Музее Арктики и Антарктики.

Дорогой капитана Грея



В том же музее находится и древко знамени экспедиции Георгия Седова — экспонат, связавший в одну историю три полярные экспедиции — дореволюционный поход Георгия Седова, советский поход " Арктики" к Северному полюсу в 1977 году и стартующую в воскресенье на атомоходе "50 лет Победы".





"40 лет назад капитан Юрий Кучиев взял его в музее, чтобы воплотить мечту Седова — дойти до Северного полюса. Почти как у Александра Грина в " Алых парусах". Седов не дошел, погиб в 1914 году, а Кучиев дошел и донес до полюса древко знамени экспедиции Седова" , — рассказала директор музея Мария Дукальская.

В память об этом на древке появилось металлическое кольцо с надписью " Это древко Седова мы донесли до Северного Полюса. 17.08.77 борт а/л " Арктика". Рядом с древком в витрине — фотография Юрия Кучиева с древком Седова на Северном полюсе и полярники, вставшие в круг вокруг полюса, чтобы за минуту совершить кругосветное путешествие, пересекая все меридианы.



" Организаторы нынешней экспедиции тоже просили выдать им древко знамени экспедиции Георгия Седова из музейной экспозиции на время похода на Северный полюс. Но я была вынуждена отказать" , — сказала Мария Дукальская.





Она пояснила, почему это стало невозможно: " Древко — в постоянной экспозиции музея, оно входит в состав музейного фонда России. Для любого его перемещения необходимы разрешения Росгидромета , в структуру которого входит музей, и Министерства культуры . Эти разрешения получить невозможно, потому что экспонат требует специального режима температуры и влажности, что невозможно обеспечить во время экспедиции".

Первый капитан " Арктики"





Вспоминая о легендарном походе к полюсу в интервью биографу Татьяне Захаровой , первый капитал атомохода " Арктика" Юрий Кучиев почти не говорил о себе, зато с теплотой отзывался о товарищах по походу к полюсу в 1977 году.



" Настоящими героями этого рейса были инженер-гидролог Валерий Лосев и пилоты вертолета Виталий Петров Евгений Миронов . Они свыше 60 часов провели в воздухе, отыскивая для нас наиболее безопасную дорогу к полюсу" , — отмечал он. Вернувшись из похода, Кучиев навестил 83-летнего Ивана Папанина , руководителя первой в мире дрейфующей станции вблизи Северного полюса, высаженной авиаотрядом в 1937 году, и тот возмутился: " Почему меня не взяли с собой на макушку Земли? " — пишет Татьяна Захарова.



Кучиева называли " двигателем Арктики" за огромный профессионализм и авторитет, и " горным орлом" — за проницательный огненный взгляд, одинаковый на фотографиях разных лет. Руководитель нынешней экспедиции Вячеслав Рукша сказал корреспонденту ТАСС , что считает его " своим учителем, как и многие полярники".

" Это был титан. Безукоризненно честный, порядочный, профессионал высочайшего класса, предельно строгий к себе. Таких людей любят и ценят, на них равняются" , — сказал Виктор Боярский. Он рассказал, что в 2006 году, через год после кончины Кучиева, по его завещанию урну с его прахом опустили на дно Северного Ледовитого океана на Северном полюсе.



" Я участвовал в этой церемонии. Мы подошли к полюсу на ледоколе " Ямал" и опустили под лед две урны — Юрия Кучиева и его супруги" , — рассказал Боярский.



Старшему помощнику капитана атомохода "50 лет Победы" Андрею Горбаню Юрий Кучиев знаком только по книгам. " Рейс, который мы посвящаем 40-летию достижения Северного полюса капитаном Кучевым, будет для меня примерно 28-м походом на полюс. Уверен, что всегда тяжелее всех первому, потому что он идет в неизвестность, а дальше — дорожка проторена" , — заметил собеседник агентства. Он также сказал, что в последние несколько лет достигать полюса стало легче — льды не такие мощные, как раньше.



Программа конференции



Участники конференции на борту атомохода "50 лет Победы" уделят внимание личности капитана Кучиева, а также поднимут вопрос о судьбе атомохода " Арктика" , который, по существующему плану, пойдет на распил в 2021 году. Судно спущено на воду в 1975 году, его эксплуатация завершилась в 2008 году. " Время еще есть. Мы будем продолжать искать возможности, чтобы уникальное судно стало музеем, а не металлоломом" , — отметил Боярский, уточнив, что во время конференции " об этом обязательно пойдет речь".





Атомоход " Арктика" был первым из ледоколов новой серии. Затем на Балтийском заводе в Ленинграде — Санкт-Петербурге их построили еще 5 по тому же проекту: " Сибирь" , " Россия" , " Советский Союз" , " Ямал" , "50 лет Победы".

Также внимание участников конференции будет сконцентрировано на истории освоения Арктики, истории атомного флота, изменении окружающей среды Арктики. Об освящении Северного полюса расскажет владыка Иаков, епископ Нарьян-Марский и Мезенский.



Руководитель научной программы экспедиции Геннадий Матишов, океанолог, директор Мурманского морского биологического института, председатель Южного научного центра РАН, которому предстоит побывать на полюсе впервые, сказал ТАСС, что в научную программу похода входит отбор проб льда и воды в местах остановок — у архипелага Земля Франца-Иосифа и на Северном полюсе, а также наблюдение за флорой и фауной (птицы, медведи).



" Главное, что меня интересует — это лед приполярной области. Его структура, количество. Уже 20 лет говорят о глобальном потеплении, но Арктика по-прежнему покрыта льдами, что говорит в пользу цикличности процессов потепления-похолодания" , — сказал он.



Возвращение участников полярного похода в Мурманск запланировано на 23 августа.