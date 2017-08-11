Российский ведущий в прямом эфире сделал предложение своей девушке

Ведущий новостей на телеканале «Звезда» Денис Кочанов в конце выпуска «Новостей дня» предложил своей девушке выйти за него замуж.

«Надеюсь, зрители меня поддержат. Сегодня в прямом эфире на всю страну я хочу сделать предложение своей девушке, я знаю, она меня смотрит. Степанова Маргарита, ты выйдешь за меня?» — сказал он, преклонив колено и раскрыв коробочку с кольцом.

Фрагмент эфира канал опубликовал в своем Twitter.