Россия признала часть побережья в Анталье небезопасной для туристов



Роспотребнадзор признал, что условия в районе залива у турецкого города Аланья в провинции Анталья являются небезопасными для туристов. Об этом в пятницу, 11 августа, источник в федеральной службе сообщил РИА Новости



По словам собеседника агентства, данное решение согласовано с МИД России . Соответствующий документ был направлен в Ростуризм

Ранее СМИ рассказали о росте числа российских путешественников в Турции, заболевших вирусом Коксаки.



Во вторник, 8 августа, стало известно, что Роспотребнадзор организовал горячую линию для заразившихся вирусом Коксаки в Турции. В ведомстве также заявили, что запросили у властей республики сведения об эпидемиологической ситуации в стране, но ответа пока не получили.