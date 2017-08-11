Кабаны подрыли украинскую стену на границе с Россией

Стену, которую правительство Украины активно возводило на границе с Россией, испортили кабаны. Животные кое-где подрыли и продырявили сооружение. Великая украинская стена, которую Киев в последние годы возводил на границе с Россией, серьезно пострадала от кабанов. Животные, как сообщает украинское издание Вести, подрыли постройку. По словам главы поселка Казачья Лопань в Харьковской области Вячеслаав Задоренко, есть только один образцово-показательный участок сооружения, куда регулярно для отчета привозят политиков и представителей СМИ. Он находится — рядом с населенным пунктом.

Однако, как утверждает Задоренко, если пройтись немного в сторону Золочева уже нет ни рва, ни забора: здесь может ездить кто угодно. Да и у нас сетка не в лучшем виде, кое-где ее продырявили и подрыли кабаны, отметил глава поселка. Напомним, 7 августа СМИ сообщили о том, что Киев планирует в этом году потратить на строительство стены порядка одного миллиарда рублей.