В Антарктиде обнаружен съедобный столетний фруктовый пирог

Исследователи обнаружили в одной из хижин полярников на мэсе Адэр в восточной Антарктиде фруктовый пирог фирмы Huntley & Palmers столетней давности.





Как сообщает новозеландский фонд Antarctic Heritage Trust, который занимается сохранением артефактов исследователей Антарктиды начала XX века, пирог мог принадлежать одной из партий экспедиции Терра Новы британца Роберта Скотта , которая состоялась в 1910-1913 годах.

Пирог был завёрнут в бумагу и находился в жестяной коробке. Отмечается, что коробка находилась в достаточно плохом состоянии, однако сам пирог выглядел довольно съедобным и не имел посторонних запахов.



Ранее одной из самых известных находок учёных стали бутылки виски конца XIX века, которые принадлежали экспедиции британского полярного исследователя Эрнеста Шеклтона. После обнаружения в 2010 году они были отправлены шотландской вискокурне Whyte and Mackay для восстановления оригинального рецепта напитка, который поставлялся полярникам.