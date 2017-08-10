Метеоролог рассказал всю правду о прогнозах погоды



Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в интервью КП рассказал, по какому принципу составляются прогнозы погоды и каким из них можно доверять.

При разработке прогнозов погоды метеорологи действуют, руководствуются методиками и моделями, позволяющими просчитать все погодные нюансы. С помощью таких моделей можно, например, четко предсказать район, где будет сильный дождь, где его не будет, а где он пройдет только местами. При этом, ожидаются осадки на конкретной улице или нет — спрогнозировать нельзя, пояснил Тишковец.



Поэтому, когда прогнозы по отдельным пунктам не совпадают, невозможно винить в этом синоптиков, поскольку возможности науки на сегодняшний день ограниченны.





«Вот говорят: синоптиков за неверный прогноз надо наказывать. Конечно, можно наказывать. Но как? У хирурга есть протоколы — как он должен действовать, когда к нему больной поступил. Первое действие, второе, третье… У метеорологов то же самое. Существуют методики, модели, которые позволяют просчитать все, выдать прогноз на-гора. Это максимум того, что на нынешний момент наука может себе позволить. А прогноз не совпал. В чем тогда твоя вина?» — сказал Тишковец.

Прогнозы синоптиков, составленные на ближайшие трое суток, оправдываются на 95%, а на 5-7 суток — на 87-90%. Все более долгосрочные прогнозы, по словам специалиста, являются сомнительными.



Кроме того, Тишковец объяснил, по какому принципу составляются метеосводки в интернете. Все поисковики, размещающие прогнозы, не имеют никакого отношения к метеорологии. Эти сайты могут более-менее достоверно предсказать температурный режим, но для того чтобы отслеживать опасные погодные явления они абсолютно непригодны, поскольку не проходят через инженера-синоптика.



«У них есть роботы, которые раскодируют информацию, циркулирующую в сети Всемирной метеорологической организации. Они считают примерный прогноз по своим моделям. Образно говоря, если на улице +20, то компьютер не покажет вам -20», — рассказал синоптик.



По словам Тишковца, грамотный метеоролог «созревает» минимум к 40 годам. Только тогда у него появляется необходимая квалификация и достаточный опыт. Специалист подчеркнул, что основная задача синоптиков — предупреждать о надвигающихся серьезных погодных катаклизмах, а не прогнозировать легкие осадки или солнечные дни.



«Наша служба нужна, чтобы предупредить о надвигающейся опасности. Не случайно на шевроне военных метеорологов изображен колокол», — сказал метеоролог.



Тишковец добавил, что каждый год как минимум 1 — 1,5% мирового ВВП теряется из-за опасных природных явлений. При этом в России таких случается больше 500 в год.