Церковь предложила открыть в Крыму нудистский пляж

Настоятель храма Пророка Илии протоиерей Георгий Куницын предложил властям Крыма создать на полуострове в Евпатории пляж для нудистов, передает Город 55. Служитель культа сообщил, что церковь негативно относится к нудистам, потому что считает их поведение аморальным.

Однако, так как «такие люди все же есть», то для РПЦ лучше, чтобы они «разгуливали» в отдельном месте от «более скромных граждан».

Кроме того священник заявил, что есть люди, которым солнечные ванны показаны по состоянию здоровья. Однако специальных пляжей, таких, как были в советское время, в Евпатории нет.