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РСТ: число украинских туристов в Крыму растет
Число посещающих Крым украинцев ежегодно растет, сообщает RT со ссылкой на вице-президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрия Барзыкина.
Как отметил Барзыкин, в прошлом году в Крым " приехало около 5 млн 750 тыс. туристов, из них порядка 8-10% — наши друзья с Украины". По его мнению, интерес украинцев к отдыху в Крыму обусловлен более низкими ценами, а также родственными и рабочими связями.
Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что украинцам " нечего делать" в Крыму. В республике отреагировали на это заявление, поблагодарив Омеляна за рекламу.
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