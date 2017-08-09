РСТ: число украинских туристов в Крыму растет

Как отметил Барзыкин, в прошлом году в Крым " приехало около 5 млн 750 тыс. туристов, из них порядка 8-10% — наши друзья с Украины". По его мнению, интерес украинцев к отдыху в Крыму обусловлен более низкими ценами, а также родственными и рабочими связями.



Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что украинцам " нечего делать" в Крыму. В республике отреагировали на это заявление, поблагодарив Омеляна за рекламу.