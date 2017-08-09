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Назван «самый безвластный» человек в мире
Американский портал 24/7 Wall St. опубликовал антирейтинг 50 «наименее могущественных людей» в мире.
Отмечается, что в список были включены люди, «которые недавно испытали резкую потерю статуса».
Первая строчка в рейтинге досталась бывшему директору Белого дома по коммуникациям Энтони Скарамуччи, который был уволен спустя лишь 10 дней после назначения на должность.
Второе место занял губернатор штата Нью-Джерси Кристофер Кристи.
Замыкает же тройку «лидеров» бывший директор ФБР Джеймс Коми, который был лишен должности решением президента США Дональда Трампа в мае этого года.
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