Назван «самый безвластный» человек в мире

Американский портал 24/7 Wall St. опубликовал антирейтинг 50 «наименее могущественных людей» в мире.

Отмечается, что в список были включены люди, «которые недавно испытали резкую потерю статуса».

Первая строчка в рейтинге досталась бывшему директору Белого дома по коммуникациям Энтони Скарамуччи , который был уволен спустя лишь 10 дней после назначения на должность.

Второе место занял губернатор штата Нью-Джерси Кристофер Кристи