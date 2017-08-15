Пропавшую на Камчатке туристку нашли в 10 километрах от места исчезновения

Туристку из Оренбурга, пропавшую на камчатском вулкане Плоский Толбачик, обнаружили в десяти километрах от места исчезновения, сообщили в краевом главке МЧС.



Как ранее информировало спасательное ведомство, 34-летняя туристка из Оренбурга пропала на вулкане Плоский Толбачик в Усть-Камчатском районе 12 августа. Она приехала на вулкан в составе группы из четырех человек. Туристы разошлись по окрестностям для проведения фотосъемки, после чего девушка к машине не вернулась. В течение трех дней ее искали спасатели, полицейские и волонтеры — всего 50 человек.



" Девушку обнаружили приблизительно в 10 километрах от того места, где она заблудилась — в " Мертвом лесу". Она сама вышла к туристической группе, которая осуществляла запланированный маршрут в том районе. Так как туристы были оповещены о том, что у подножья вулкана Плоский Толбачик ведутся поиски, они доставили девушку к спасателям" , — говорится в сообщении.



Отмечается, что в настоящее время девушка находится в лагере, разбитом для ее поисков. Жизни туристки ничего не угрожает, медицинская помощь ей не требуется. В ближайшее время спасатели доставят девушку в Петропавловск-Камчатский.