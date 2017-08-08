Студентам увеличат стипендии почти на 6%



Министр образования и науки России Ольга Васильева заявила, что студенческие стипендии будут проиндексированы на 5.9% с начала учебного года, сообщила газета «Известия» . По ее словам, Минобрнауки уже заключило соглашения со всеми образовательными учреждениями о предоставлении субсидий на выплату увеличенных стипендий, поэтому с 1 сентября студенты начнут получать стипендиальные выплаты на 5.9% больше.

Васильева также подчеркнула, что ведомство рассчитывает к 2025 году увеличить количество иностранных студентов в три раза. По мнению министра, они принесут «большой материальный вклад» в бюджет. Сумма, на которую рассчитывает Минобрнауки с учетом проживания и жизнеобеспечения иностранных студентов, равняется примерно в 373 миллиарда рублей.



Ранее глава министерства анонсировала масштабную реформу школьного образования в России.