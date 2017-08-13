Минздрав Турции ответил Роспотребнадзору о ситуации с вирусом Коксаки



Турция принимает меры, которые должны сократить заболеваемость туристов во время отдыха на курортах страны. Об этом сказано в официальном ответе Министерства здравоохранения Турции по ситуации с вирусом Коксаки. Его содержание опубликовано на сайте Роспотребнадзора



Стоит отметить, что ответил Минздрав Турции о ситуации в провинции Анталья.

Так, по данным иностранного ведомства, с июля в клиники и больницы провинции с различными симптомами обратились 348 человек.



С представителями клиник и больниц, администрациями отелей Антальи проведены оперативные переговоры. Минздравом Турции даны указания на предмет принятия мер по улучшению санитарно-эпидемиологических условий, ведения мониторинга обращений туристов. Будет продолжена тщательная дезинфекция мест общего пользования, в первую очередь бассейнов,



сказано на сайте Роспотребнадзора.



Это значит, что указания тщательнее следить за чистотой в отелях даны, однако, только туристы смогут оценить эту работу на практике.







Также сейчас Министерство иностранных дел России , Посольство РФ в Турецкой Республике и Роспотребнадзор ведут переговоры с турецкой стороной и решают, как совместно стабилизировать ситуацию.

В Роспотребнадзоре напомнили, что территориальные органы ведомства готовы помочь туристам в том случае, если они захотели изменить даты своей поездки в Турцию или отменить тур, а решить вопрос с туроператором не удается.



Напомним, «Летидор» уже писал о профилактике вируса Коксаки. Там же можно найти и описание прав туристов, которые передумали ехать в Турцию.





Кстати, от вируса Коксаки уже страдают даже звезды. Так, актриса Галина Боб уже посвятила целый пост в соцсетях этой теме. Ее старший сын Лев заболел на 9-ый день отдыха в Турции.

Вирус Коксаки — это не название болезни, а название группы вирусов, которые могут вызвать разные заболевания. Самые частые из них — болезнь «рука-нога-рот» и герпангина. Считается, что восприимчивы к инфекции дети в возрасте от 3 до 10 лет, но чаще всего она поражает ребят 4-6 лет.



Инкубационный период с момента заражения до появления первых признаков болезни может длиться от четырех до семи дней.



Чаще всего заболевшие сталкиваются с нарушением работы кишечника, диареей, общей интоксикацией и характерной сыпью. Обычно зараженный выздоравливает примерно за 10 дней. Никакого особенного лечения нет: врачи рекомендуют смягчать симптомы обезболивающими и холодными напитками и следить за осложнениями.