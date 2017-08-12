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Российская Газета

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для отдыхающих в Турции

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для отдыхающих в Турции
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Роспотребнадзор опубликовал специальные рекомендации для тех, кто сейчас отдыхает в Турции. Соответствующее сообщение появилось на сайте ведомства.
Как отмечают специалисты, вирус Коксаки хорошо переносит низкие температуры, сохраняется в воде. Источником инфекции является человек. Самыми уязвимыми являются маленькие дети. Они заражаются через воду, еду, грязные игрушки и руки. Роспотребнадзор рекомендует туристам соблюдать правила личной гигиены и пить только бутилированную или кипяченую воду. Родителям ведомство советует не пускать малышей в бассейны.
Ранее СМИ сообщили, что на «горячую линию» Роспотребнадзора РФ уже поступило более 500 обращений с жалобами на ухудшение здоровья во время отдыха в Турции.
Ведомство напоминает, что человек может отказаться от поездки. При расторжении договора до начала путешествия туристу должны вернуть полную стоимость путевки.
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