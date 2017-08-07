Российские туристы в Турции заболели вирусом Коксаки

В Турции выросло число россиян, заболевших вирусом Коксаки. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, «болезнь взяла в осаду все морские курорты страны», и десяткам туристов пришлось прервать отпуск и вернуться домой.

Ранее сообщалось, что на одном из турецких курортов украинская семья заразилась вирусом Коксаки. Народный депутат Виталий Куприй рассказал, что речь идет о семье его знакомого. Куприй назвал болезнь «страшной»: в течение четырех дней у членов этой семьи держалась температура под 40, потом появилась сыпь «размером с горох» (что подтверждают опубликованные парламентарием фотографии) и началась диарея. Пострадавший мужчина заявил, что «отель ничего не признает, хотя болеет каждый третий ребенок».

Позже МИД Украины дал поручение посольству страны в Турции изучить вопрос эпидемиологической ситуации.

Вирус Коксаки относится к группе энтеровирусных заболеваний, которые передаются как кишечная инфекция, но возможен также и воздушно-капельный механизм передачи, хотя он и более редкий. Этот вирус может поражать также и сердце - вызывать миокардиты и перикардиты, и стать причиной менингита.