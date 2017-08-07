Туристы c Украины пожаловались на правила отдыха в Крыму

Украинские туристы пожаловались на «отсутствие свободы» в Крыму. Как сообщает «Экономика сегодня», в частности, многие из них заявили о «невозможности присесть в парке с бутылкой пива».

На странице «Крым Реалии» в Facebook опубликована запись эфира «Радио Свобода» , в ходе которого недовольный украинец жалуется, что «сейчас в Крыму бутылку пива выпей – полицай из-за кустов поймает, выпишет тысячу рублей». «Нет ни свободы, ничего», - возмутился он.

На втором месте в рейтинге жалоб украинцев оказался запрет парковаться ближе, чем в 500 метрах от берега. Агентство отмечает, что «при украинской власти в Крыму можно было парковаться хоть на пляже, а все подходы к морю были забиты машинами».

При этом ранее украинцы пожаловались на высокие цены на родных курортах, из-за чего они вынуждены ехать на отдых в Турцию и Египет. Сообщалось, что самый дешевый номер с завтраком для семьи с ребенком на украинских курортах обойдется в 153 доллара в сутки (более девяти тысяч рублей).