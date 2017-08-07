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Туристы c Украины пожаловались на правила отдыха в Крыму
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Украинские туристы пожаловались на «отсутствие свободы» в Крыму. Как сообщает «Экономика сегодня», в частности, многие из них заявили о «невозможности присесть в парке с бутылкой пива».
На странице «Крым Реалии» в Facebook опубликована запись эфира «Радио Свобода», в ходе которого недовольный украинец жалуется, что «сейчас в Крыму бутылку пива выпей – полицай из-за кустов поймает, выпишет тысячу рублей». «Нет ни свободы, ничего», - возмутился он.
На втором месте в рейтинге жалоб украинцев оказался запрет парковаться ближе, чем в 500 метрах от берега. Агентство отмечает, что «при украинской власти в Крыму можно было парковаться хоть на пляже, а все подходы к морю были забиты машинами».
При этом ранее украинцы пожаловались на высокие цены на родных курортах, из-за чего они вынуждены ехать на отдых в Турцию и Египет. Сообщалось, что самый дешевый номер с завтраком для семьи с ребенком на украинских курортах обойдется в 153 доллара в сутки (более девяти тысяч рублей).
Ранее глава комитета правительства Крыма по межнациональным делам Заур Смирнов заявил, что Киев решил помешать поездкам украинских туристов на полуостров. По словам Смирнова, информацию об этом ему предоставили источники «из числа служащих госпогранслужбы Украины». Пограничники заявили, что «получили от киевского руководства команду создавать искусственные препятствия». Однако министр курортов и туризма республики Сергей Стрельбицкий говорил, что ожидает в 2017 году роста туристического потока из Украины, так как у многих украинцев «с Крымом остались родственные и семейные связи, бизнес».
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