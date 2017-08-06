Турпоток в Абхазию упал на 30% по сравнению с 2016 годом

Президент общественной организации «Абхазский союз туризма» Анна Калягина заявила, что туристический поток в Абхазию за первые семь месяцев 2017 года упал на 30% по отношению к 2016 году из-за плохой погоды, открытия турецкого направления для российских туристов и резонансных происшествий на территории республики, в которых пострадали россияне.

«По сравнению с прошлым годом у нас провал сейчас 30%. Была плохая погода: май — дожди, июнь — дожди. Только-только в июле раскачалось — и тут такие резонансные события. Конечно, люди в ужасе, в панике, в шоке», — приводит РИА Новости слова Калягиной.

Она отметила, что в случае резонансных происшествий, происходит мгновенное падение турпотока, которое длится на протяжении не менее двух недель.

Ранее Калягина заявила, что после взрыва на складе боеприпасов в селе Приморское туристы стали отказываться от своих поездок.

2 августа на складе боеприпасов в селе Приморском произошёл взрыв. В результате происшествия пострадали десятки людей, включая россиян. Посольство России в Абхазии подтвердило гибель двух россиянок при взрыве.