Правительство запретит выбрасывать бумагу, стекло и автопокрышки

Запрет позволит увеличить объем переработки видов отходов, которые составляют большую долю в общем объеме твердых коммунальных отходов.

С 2018 года запрет будет распространен на лом и отходы металлов, термометры, ртутные лампы, лом алюминиевых банок, алюминиевую фольгу.

С 2019 будет запрещено захоронение отходов бумаги картона и бумажной упаковки, шин и покрышек, полиэтилена и полиэтиленовой упаковки, стекла и стеклянной тары, а с 2021 года — компьютерной и орг техники, аккумуляторов и бытовых приборов, электроинструментов.