В казахстанском городе Шымкент молодожёны взяли на прокат вертолёт. Новобрачные пролетели на низкой высоте над кортежем из дорогих иномарок. Об этом сообщает портал Tengrinews со ссылкой на руководителя авиационного департамента одной из нефтяных компаний Куаныша Мусаева.



«(Пилот – прим. Рамблер) Посмотрел вокруг: степь, дорога чистая, машины все медленно шли на скорости 60 километров в час. Он пролетел и дальше на площадке высадили заказчиков. На борту были жених с невестой и еще четыре гостя», - заявил Мусаев.

Мусаев добавил, что пилот не нарушал правил полёта, находясь на положенных десяти метрах над землей. Вертолёт был арендован 2 августа на 30 минут за 275 тысяч тенге (50 тысяч рублей). Полёт проходил над трассой Западная Европа – Западный Китай. Свадебный кортеж состоял из автомобилей марок Bentley, Lexus и Toyota Land Cruiser. Мусаев заявил, что компания, название которой не уточняется, продолжит предоставлять свои услуги. В полиции изучают эпизод с опасным пролётом вертолёта над кортежем.