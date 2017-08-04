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Россияне отказываются от туров в Абхазию
Электронная газета Российского союза туриндустрии RATA-news сообщает о случаях отказа от туров в Абхазию.
Это связывают с недавними взрывами боеприпасов в селе Приморское.
Генеральный директор одной из туристических компаний Сергей Ромашкин заявил, что было аннулировано не более 10 заявок, однако продажи по сравнению с предыдущим днем снизились на четверть.
Ромашкин уверен, туристы понимают, что это был несчастный случай. Однако он уже не первый за последнее время. Клиентов удивляет, почему туристические зоны расположены рядом с военными объектами.
В результате взрыва на складе в Абхазии в селе Приморское погибли две россиянки, еще одна женщина госпитализирована.
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