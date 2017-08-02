Ученые рассказали, сколько времени автомобилистам нужно ходить

Медики из Великобритании заявили, что автомобилистам нужно ходить по десять минут в день, в противном случае они могут получить повышенный риск появления большого количества различных заболеваний.

Тесты показали, что автомобилисты ведут намного более пассивный образ жизни, чем люди, которые не имеют авто. Это негативно сказывается на их здоровье. Но снизить риски, связанные с недостаточной активностью возможно. Для этого надо в обязательном порядке определенное количество времени в день уделять ходьбе.

Специалисты пришли к выводу - чтобы мышцы не атрофировались, нужно ходить по десять минут в день. Это недостаточно для того, чтобы развивать мышцы, но может поддержать их в некотором тонусе, достаточном для минимального воздействия.